В полях Австрии обнаружили кенгуру. Теперь все будут думать, что это опечатка в заголовке

Жители Австрии часто жалуются, что их страну путают с Австралией, расположенной в 14 тысячах километрах. И по тому, гуляют ли по округе кенгуру, их тоже не отличить!

На севере Австрии недалеко от города Кирхшлаг заметили кенгуру: очевидец Рут Кастнер рассказала, что 1 сентября вместе с семьей видела животное возле дороги. «На поляне сидел настоящий живой кенгуру», — сказала она. По словам женщины, неожиданный обитатель австрийских лесов немного попрыгал, после чего скрылся среди деревьев.

A post shared by @fkaineder on Sep 1, 2018 at 11:10am PDT

Откуда взялось сумчатое животное, непонятно. В полиции Австрии сообщили, что связались с владельцами зоопарков, расположенных в округе, но никто не стал заявлять об исчезновении кенгуру.

В полиции не знают, какой вид кенгуру разгуливает по австрийским лугам, однако зоологи предполагают, что это . По другой версии, это — эти животные отличаются тем, что хорошо выдерживают холодные температуры. Пользователи соцсетей в то же время уверены, что это .

Это не первый раз, когда в Верхней Австрии наблюдают кенгуру. В 2015 году здесь заметили сумчатого, который сбежал от хозяев из соседней Германии. В 2013 году в этом регионе еще одного кенгуру сбил автомобиль.