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В полях Австрии обнаружили кенгуру. Теперь все будут думать, что это опечатка в заголовке

BBC News
13:46, 4 сентября 2018

Жители Австрии часто жалуются, что их страну путают с Австралией, расположенной в 14 тысячах километрах. И по тому, гуляют ли по округе кенгуру, их тоже не отличить!

На севере Австрии недалеко от города Кирхшлаг заметили кенгуру: очевидец Рут Кастнер рассказала, что 1 сентября вместе с семьей видела животное возле дороги. «На поляне сидел настоящий живой кенгуру», — сказала она. По словам женщины, неожиданный обитатель австрийских лесов немного попрыгал, после чего скрылся среди деревьев.

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Откуда взялось сумчатое животное, непонятно. В полиции Австрии сообщили, что связались с владельцами зоопарков, расположенных в округе, но никто не стал заявлять об исчезновении кенгуру.

В полиции не знают, какой вид кенгуру разгуливает по австрийским лугам, однако зоологи предполагают, что это древесный кенгуру. По другой версии, это кенгуру Беннетта — эти животные отличаются тем, что хорошо выдерживают холодные температуры. Пользователи соцсетей в то же время уверены, что это валлаби.

Это не первый раз, когда в Верхней Австрии наблюдают кенгуру. В 2015 году здесь заметили сумчатого, который сбежал от хозяев из соседней Германии. В 2013 году в этом регионе еще одного кенгуру сбил автомобиль.

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Фото в анонсе: PhotoFlore / Shutterstock.com

Фото в анонсе: PhotoFlore / Shutterstock.com

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