шапито
Детеныш древесного кенгуру впервые вышел в люди. И сразу понял, что в сумке у мамы лучше
В сиднейском зоопарке Таронга появился детеныш кенгуру Гудфеллоу. Он родился в сентябре, но впервые сотрудники зоопарка сумели рассмотреть его в апреле, когда он вылез из маминой сумки. Правда, снаружи детенышу не очень понравилось, и он быстро спрятался обратно. Имя крошке-кенгуру пока не выбрано. Кенгуру Гудфеллоу — эндемик Новой Гвинеи. Этим древесным кенгуру угрожает уничтожение, и зоопарк Таронга участвует в программе по сохранению вида.