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В Австралии сотрудница полиции выхаживает кенгурят и берет их с собой на службу
В австралийском округе Флиндерс констебль Тиффани Грейг подбирает брошенных кенгурят, выхаживает их и берет с собой на службу.
Грейг уже вырастила кенгуренка по кличке Куинн. По словам констебля, она подобрала детеныша, когда он весил около килограмма и был «маленьким комочком».
Сейчас Грейг выхаживает кенгуренка Корнелиуса. Так же, как и Куинн, он составляет ей компанию на работе. Корнелиус — большой исполинский кенгуру, но у детеныша необычный светлый окрас и белые пятнышки на морде.