В Австралии сотрудница полиции выхаживает кенгурят и берет их с собой на службу

В австралийском округе Флиндерс констебль Тиффани Грейг подбирает брошенных кенгурят, выхаживает их и берет с собой на службу.

A post shared by Tiff Greig (@outbackcop_tiff) on Mar 24, 2017 at 6:10pm PDT

Грейг уже вырастила кенгуренка по кличке Куинн. По словам констебля, она подобрала детеныша, когда он весил около килограмма и был «маленьким комочком».

A post shared by Tiff Greig (@outbackcop_tiff) on Apr 3, 2017 at 3:33am PDT

A post shared by Tiff Greig (@outbackcop_tiff) on Apr 29, 2017 at 7:09pm PDT

Сейчас Грейг выхаживает кенгуренка Корнелиуса. Так же, как и Куинн, он составляет ей компанию на работе. Корнелиус — большой исполинский кенгуру, но у детеныша необычный светлый окрас и белые пятнышки на морде.

A post shared by Tiff Greig (@outbackcop_tiff) on May 11, 2017 at 10:29pm PDT