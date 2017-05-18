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В Австралии сотрудница полиции выхаживает кенгурят и берет их с собой на службу

Meduza
09:55, 18 мая 2017

В австралийском округе Флиндерс констебль Тиффани Грейг подбирает брошенных кенгурят, выхаживает их и берет с собой на службу.

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Грейг уже вырастила кенгуренка по кличке Куинн. По словам констебля, она подобрала детеныша, когда он весил около килограмма и был «маленьким комочком».

A post shared by Tiff Greig (@outbackcop_tiff) on

A post shared by Tiff Greig (@outbackcop_tiff) on

Сейчас Грейг выхаживает кенгуренка Корнелиуса. Так же, как и Куинн, он составляет ей компанию на работе. Корнелиус — большой исполинский кенгуру, но у детеныша необычный светлый окрас и белые пятнышки на морде.

A post shared by Tiff Greig (@outbackcop_tiff) on

A post shared by Tiff Greig (@outbackcop_tiff) on

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