Футбол в Австралии: кенгуру выбежала на поле и улеглась у ворот

В Австралии матч между футбольными клубами «Блю Девилс» и «Канберра» пришлось прервать из-за кенгуру. Во время перерыва кенгуру вышла на поле и легла в штрафной площадке. Начало второго тайма пришлось отложить, дожидаясь, пока кенгуру покинет поле. Однако животному, видимо, так понравился футбол, что во втором тайме кенгуру вновь появилась на поле и пробежалась вместе с игроками. Матч пришлось остановить.