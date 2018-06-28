В калужском зоопарке кенгуренка-альбиноса назвали Пломбиром. А могли и Беляшом!

Весной 2018 года в экопарке «Биосфера» в Калуге родился детеныш кенгуру Беннета (их еще называют рыже-серыми валлаби). Но детеныш не рыже-серый — он белый. Потому что альбинос!

Пол животного удалось узнать только в середине июня. Кенгуру оказался самцом, и сотрудники зоопарка попросили читателей своей страницы во «ВКонтакте» выбрать ему имя.

На голосование вынесли три варианта: Пломбир, Снежок и Беляш. Первый вариант получил больше всего голосов — 55%.

Биолог экопарка Кристина Заляускайте рассказала, что оба родителя Пломбира темной окраски, обычной для этого вида. По ее словам, шанс рождения кенгуренка-альбиноса — 1 к 20 тысячам.