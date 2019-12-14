В подушечках собачьих лап разглядели маленьких коал. И теперь все фотографируют лапки

Пользователь твиттера 41Strange обнаружил, что перевернутые лапы собак внешне напоминают маленьких коал. Большая подушечка похожа на голову коалы, остальные четыре — на его лапы.

Многие стали искать сходство с коалами на лапах собак. И нашли!

Для большей убедительности в фото лап стали добавлять изображения коал

Одним показалось, что в лапах спряталась коала в меховой шубе…

…другие заметили у «коалы» ирокез

Кто-то вообще не удивился, поскольку давно знал о коалах на лапах

Сходство с коалами нашли и в лапах кошек!

А лапы одного кокер-спаниеля сравнили с эвоком из «Звездных войн»