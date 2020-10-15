Возмущенная коала орет. Когда просто хотел побыть один, но тут навязали соседа

В австралийском приюте к коале по кличке Джордж подселили коалу Ивана. Джорджа, которого в прошлом обижали сородичи, такое соседство категорически не устроило. Поэтому он принялся пускать слюни и громко орать. И это надо слышать!

Крик почти сработал: Ивана на одну ночь переселили в вольер к птицам. Но Джорджу долго радоваться не пришлось: на следующий день коал поменяли местами. Иван помладше, а значит, ему нужно больше пространства для игр. Так что Джордж теперь живет с птицами. И, скорее всего, изо всех сил проклинает своего незваного соседа.