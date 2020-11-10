В Австралии обнаружили два новых вида ушастиков. А мы все чуть не прохлопали! 

На прошлой неделе в московских гостиных только и обсуждали, что противостояние Джо Байдена и Дональда Трампа. В рижских, кстати, тоже. Поэтому за всей этой суетой вокруг предвыборной гонки мы пропустили ПО-НАСТОЯЩЕМУ важную новость: в Австралии обнаружили два новых вида млекопитающих. И это — глазастые улыбчивые ушастики. Только посмотрите на них!

На самом деле это две разновидности одного и того же гигантского летучего кускуса, он же большой летающий поссум. Ученые решили провести тесты ДНК и выяснили, что, оказывается, это не один, а целых три разных вида (один уже был известен, о двух других узнали только сейчас).

Похожая история в начале 2020 года произошла с китайскими и гималайскими пандами. Мы-то считали, что это один вид красных панд. Но природа оказалась хитрее (а нам пришлось рассматривать кольца на их хвостах, чтобы разобраться кто где).