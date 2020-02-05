Заботливый койот помогает нерасторопному барсуку 🦡 Неужели они и правда подружились? И разве не должны друг друга съесть?
Камера, установленная около шоссе в Северной Калифорнии, зафиксировала момент, достойный мультфильмов Disney. На видео попал игривый койот, помогающий нерасторопному барсуку пересечь тоннель, проложенный под скоростной дорогой.
В ролике койот сперва попрыгал на месте, привлекая внимание друга. После этого койот сунулся в тоннель, показывая дальнейшую дорогу, и снова выбежал наружу. Только убедившись, что барсук верно все понял, животное двинулось вперед. В конце видео животные бок о бок семенят по тоннелю. Видео сняли еще в ноябре 2019 года, но внимание на него обратили только в феврале 2020-го.
Животных часто сбивают машины, поэтому такие тоннели нужны, чтобы животные могли безопасно пересечь дорогу. Камеры рядом с шоссе устанавливают как раз для того, чтобы люди могли понять, какими переходами чаще всего пользуются животные.
Дружба между койотом и барсуком совсем не редкость. Известно, что эти животные часто охотятся в парах (рацион у них совпадает). Как показывают некоторые исследования, в 90% случаев при партнерстве эти животные охотятся по двое, то есть в составе один койот и один барсук. Еще в 9% случаев это команда из одного барсука и двух койотов. И только в 1% случаев в компанию входят три койота и один барсук.
Взаимовыручка выгодна всем участникам охоты, ведь барсук и койот компенсируют минусы друг друга. Койот способен догнать быструю добычу, которую не схватить барсуку. В свою очередь барсук может разрыть нору спрятавшегося грызуна, до которого не добраться койоту.
Так сытым уходит как минимум один из участников «партнерства». Согласно Ecology Online, койоты, охотящиеся в компании барсука, ловят на 34% больше грызунов, чем койоты-одиночки.
Отношения койота и барсука исследователи называют «открытыми». Чаще всего животные охотятся вместе в теплые месяцы. Зимой же их пути временно расходятся: барсуки отправляются в спячку.
Разумеется, не все койоты дружат с барсуками. Но, судя по всему, враждовать чаще всего просто невыгодно — в дуэте они гораздо эффективнее. Но герои видео, снятого в Северной Калифорнии, кажется, хорошо понимают выгоду здоровых отношений.