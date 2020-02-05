Заботливый койот помогает нерасторопному барсуку 🦡 Неужели они и правда подружились? И разве не должны друг друга съесть?

Камера, установленная около шоссе в Северной Калифорнии, зафиксировала момент, достойный мультфильмов Disney. На видео попал игривый койот, помогающий нерасторопному барсуку пересечь тоннель, проложенный под скоростной дорогой.

В ролике койот сперва попрыгал на месте, привлекая внимание друга. После этого койот сунулся в тоннель, показывая дальнейшую дорогу, и снова выбежал наружу. Только убедившись, что барсук верно все понял, животное двинулось вперед. В конце видео животные бок о бок семенят по тоннелю. Видео сняли еще в ноябре 2019 года, но внимание на него обратили только в феврале 2020-го.

Животных часто сбивают машины, поэтому такие тоннели нужны, чтобы животные могли безопасно пересечь дорогу. Камеры рядом с шоссе устанавливают как раз для того, чтобы люди могли понять, какими переходами чаще всего пользуются животные.

Дружба между койотом и барсуком совсем не редкость. Известно, что эти животные часто охотятся в парах (рацион у них совпадает). Как показывают некоторые исследования, в 90% случаев при партнерстве эти животные охотятся по двое, то есть в составе один койот и один барсук. Еще в 9% случаев это команда из одного барсука и двух койотов. И только в 1% случаев в компанию входят три койота и один барсук.

Взаимовыручка выгодна всем участникам охоты, ведь барсук и койот компенсируют минусы друг друга. Койот способен догнать быструю добычу, которую не схватить барсуку. В свою очередь барсук может разрыть нору спрятавшегося грызуна, до которого не добраться койоту.

Барсук закапывает тушу коровы University of Utah

Так сытым уходит как минимум один из участников «партнерства». Согласно Ecology Online, койоты, охотящиеся в компании барсука, ловят на 34% больше грызунов, чем койоты-одиночки.

Отношения койота и барсука исследователи называют «открытыми». Чаще всего животные охотятся вместе в теплые месяцы. Зимой же их пути временно расходятся: барсуки отправляются в спячку.

Разумеется, не все койоты дружат с барсуками. Но, судя по всему, враждовать чаще всего просто невыгодно — в дуэте они гораздо эффективнее. Но герои видео, снятого в Северной Калифорнии, кажется, хорошо понимают выгоду здоровых отношений.

Максим Иванов