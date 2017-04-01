В Неваде барсук похоронил корову

Ученые из Университета Юты обнаружили в пустыне Грейт Бейсин (штат Невада) барсука, который смог закопать мертвую корову. По словам биологов, они впервые видят, чтобы барсук так умело расправился с добычей, превышающей его собственный вес.

Biologists Document Badger Burying Cow Carcass By Itself GeoBeats News

Обнаружить барсука-силача позволили камеры, которые ученые разместили в пустыне. Судя по видео, барсуку потребовалось 5 дней, чтобы полностью закопать 23-килограммовую тушу коровы. Последующие две недели зверек также провел в выкопанной норе.

По мнению ученых, барсук спрятал тушу, чтобы она не досталась другим хищникам. Исследователи сравнили захоронение с использованием холодильника. «Меня невероятно потрясло, что барсуки способны монополизировать пищу и доминировать над ней», — рассказал участник экспедиции Эван Бушли.