18 индеек устроили хоровод вокруг мертвой кошки

Житель Бостона под ником @TheReal_JDavis 2 марта заметил необычное явление: 18 индеек ходили вокруг мертвой кошки, лежащей на дороге. «Это самое безумное из того, что я видел в жизни», — рассказал @TheReal_JDavis.

These turkeys trying to give this cat its 10th life pic.twitter.com/VBM7t4MZYr — J... (@TheReal_JDavis) March 2, 2017

Издание The Verge попросило ученых объяснить странное поведение индеек.

Как рассказал биолог Алан Кракуэр из Калифорнийского университета, хищник может убежать, заметив, что потенциальная жертва знает о нем. Таким поведением индейки «проверяли» кошку и предупреждали сородичей. Кракуэр добавил, что однажды видел, как птицы водили хоровод вокруг койота.

Скотт Гарднер из Департамента охраны дикой природы Калифорнии считает странным, что крупные птицы кружили вокруг мертвой кошки — она не является для них опасным хищником, и, к тому же, индейки не питаются падалью. По мнению Гарднера, птицы, скорее всего, просто следовали друг за другом.

Несмотря на объяснения биологов, пользователи твиттера шутят, что индейки проводили сатанинский ритуал и пытались дать кошке десятую жизнь.