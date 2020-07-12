Слышали что-нибудь о долгопяте? Это маленький ниндзя, у которого так и хочется спросить: «Ну вот чего ты палишь!»

Виталий Титов / PantherMedia / Scanpix / LETA

В декабре 2019 года «Медуза» потребовала расширить список эмодзи и включить туда тюленя, капибару, дикдика и других животных, которыми мы восхищаемся. Наши требования так и не были исполнены. Повторим для неторопливых: каталог эмодзи нужно в срочном порядке доработать! А еще помимо уже озвученных животных туда откровенно напрашивается долгопят — глазастый зверек из тропических лесов, у которого так и хочется спросить: «Ну чего ты палишь!».

Ольга Хорошунова / ddp / Vida Press

Вот аргументы за: долгопяты мозговитые (в смысле мозг у них большой), а голова поворачивается почти на 360 градусов — не совы, но тоже впечатляет. И вот что еще удивительно: долгопяты в прямом смысле переходят на ультразвук во время общения.

Поражает и то, насколько долгопяты ловкие. Скачут по деревьям, из-за чего их называют «прирожденными ниндзя».

Animalogic

И только посмотрите, какая у них выразительная мордочка! Долгопяты считаются одиночками — и их можно понять: люди годами на них охотились, из-за чего долгопяты, увы, попали в Красную книгу.

Wild on Camera

Завершить это шапито хочется так. Чего палишь, долгопят! Ну пали, пали. Все же как же ты хорош!