Itsuo Inouye / AP / Scanpix / LETA

Клюв как башмак! Живет в африканских болотах! В высоту больше метра! Людей совсем не боится! И вообще похож на динозавра! Все это — о величественном китоглаве, мастере рыбной ловли, также известном как королевская цапля.

Китоглавы не стесняются объективов — и иногда смотрят в камеру прямо как Джим из сериала «Офис». К тому же, из-за клюва-башмака кажется, что эти птицы вечно чем-то недовольны.

BBC Earth

Но не стоит дразнить китоглавов из-за формы клюва — таким башмачком и правда удобнее ловить рыбу. Плюс кончик клюва не закруглен, как у многих птиц, а наоборот, заточен. Этим небольшим острием китоглавы пронзают свою добычу. Помимо рыбы они едят змей, лягушек и иногда молодых черепах и даже крокодилов.

В Африке существует поверье, что китоглавы приносят несчастья. Многие племена специально охотились на этих птиц, чтобы очистить свою землю от скверны. Так вид оказался на грани исчезновения.

Зато сейчас туристы отправляются в Восточную Африку, чтобы полюбоваться красавчиками-китоглавами. Полюбуйтесь и вы!

Vaclav Sebek / Shutterstock.com

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Ward Poppe / Shutterstock.com

Знакомство с некоторыми китоглавами напоминает знакомство с гиппогрифами из «Гарри Поттера»: нужно склонить колено, и тогда китоглав поклонится в ответ. Конкретно эта птица по кличке Суши еще и повторяет человеческие движения.

Paradise Wildlife Park

Caters Clips

А хотите по-настоящему испугаться? Тогда включайте видео ниже: оказывается, китоглавы издают звуки в точности как Хищник из фильмов о расе инопланетных охотников.

ThatsCrazyVideos

А вот так китоглавы чихают (звучит уже не так страшно). Кстати, будь здоров!

Злой Слон