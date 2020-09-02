Арнольд Шварценеггер тренируется под музыку. Но не под ту, о которой вы, скорее всего, подумали!

Арнольд Шварценеггер уже показывал, как нужно правильно мыть руки на примере своей собаки Вишенки. А еще он на велосипеде гонялся за пони и учил подписчиков поперечному шпагату (хотя на самом деле, конечно, непростительно жульничал!).

В этот раз Шварценеггер раскрыл, под какие песни качает мышцы — и нет, это не рок и не музыка из «Терминатора». Это Тейлор Свифт. А именно ее трек «…Ready for It?» с вышедшего в 2017 году альбома «Reputation».

Сын актера Патрик Шварценеггер в комментариях в инстаграме поддержал выбор отца: «Нет ничего лучше, чем тренировка в зале под Тейлор Свифт. Понимаю тебя, пап».

Клип на «…Ready For It?» TaylorSwiftVEVO

Надеемся, в какой-то момент Арнольд Шварценеггер узнает о попугае Чико, который поет песни Бейонсе, Леди Гаги и Кэти Перри. Кажется, они созданы друг для друга! И тренировок.