Арнольд Шварценеггер тоже сидит дома, но ему не скучно: он учит собаку Вишенку мыть руки и кормит морковкой ослика и пони!

Думаете, сидеть дома во время пандемии — это слишком скучно? Арнольд Шварценеггер так не считает и проводит время с пользой. Например, он учит свою собаку Вишенку правильно мыть руки: не менее 20 секунд, обращая внимание на каждый палец. «Все должны это делать как можно чаще! Я делаю это около пятидесяти раз в день, после каждого действия — снова и снова. Каждый должен делать это ради своей безопасности и безопасности других», — говорит Шварценеггер. В финале видео он обнял Вишенку чистыми руками.

В январе актер завел мини-ослицу Лулу, чтобы та составила компанию его пони по имени Виски. Теперь все вместе они сидят на карантине — Шварценеггер кормит своих питомцев морковкой и призывает всех своих подписчиков оставаться дома: «Никому не стоит сейчас выходить, особенно кому-то, кому 72 года. После 65-ти вам не следует выходить из дома во время эпидемии, оставайтесь дома и ешьте здесь», — посоветовал актер и дал Виски и Лулу еще морковки. «Никаких ресторанов! Никаких публичных мероприятий! Мы остаемся дома», — заключил он.

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