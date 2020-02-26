Помните, как Арнольд Шварценеггер на велосипеде гонялся за пони? Теперь у него есть еще и ослик

Арнольд Шварценеггер в компании ушастой мини-ослицы Лулу и челкастого пони Виски развлекается у себя дома. Ох, тут можно только позавидовать!

Лулу стала частью семьи Шварценеггера совсем недавно. Первые фотографии ослицы появились в соцсетях актера в январе 2020 года.

А вот о пони Виски известно уже давно. По рассказам Шварценеггера, Виски принадлежит его дочери Кэтрин. В какой-то момент пони перевезли в его дом (причин актер не называет). Там Виски и живет вот уже 10 лет. Но Шварценеггер не жалуется, ведь это очень воспитанный пони. Правда, иногда ближе к ночи Виски пытается по лестнице забраться на второй этаж, чтобы спать рядом с хозяевами, но ему не позволяют и отводят обратно в стойло. Виски расстраивается!

Впрочем, пони быстро забывает все обиды. В конце концов, именно Шварценеггер кормит его морковью…

… и гоняется за ним на велосипеде (и снимает с ним тиктоки).

А когда Шварценеггер уезжает на очередные съемки, в распоряжении Виски оказывается весь дом. Можно делать что угодно! Тем более теперь, когда у пони появился новый друг — ослица Лулу.