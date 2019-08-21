Русская кибератака Гарик Харламов (зачем-то!) объявил инстаграм-войну Сильвестру Сталлоне и Арнольду Шварценеггеру 

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Русскоязычные пользователи продолжают наступление на инстаграмы зарубежных знаменитостей. В прошлый раз пострадали аккаунты Леди Гаги (ей мстили за то, что она якобы разрушила брак Брэдли Купера и Ирины Шейк) и Леонардо Ди Каприо (его умоляли спасти Байкал). На этот раз досталось Сильвестру Сталлоне.

Флешмоб запустил комик Гарик Харламов. В своем инстаграме он опубликовал пост с призывом спамить в аккаунте Сталлоне: «Я пока не придумал зачем, но давайте ******** [докопаемся] до какой-нибудь мировой знаменитости. У Сталлоне выходит новый „Рэмбо“. Переходите на @officialslystallone и напишите коммент: „Мне нужна твоя одежда и мотоцикл“». Комика не смутило, что это цитата из «Терминатора» с Арнольдом Шварценеггером. Харламов назвал флешмоб «Русской кибератакой».

Далее события развивались по уже классической схеме. В комментариях под трейлером нового «Рэмбо» и другими постами Сталлоне появились кулинарные рецепты и сообщения в духе: «Я это, от Гарика Харламова. Он попросил вещи забрать». Многие пошутили об атаке на инстаграм Леди Гаги.

Некоторые отправляют актеру расшифровку вирусного ролика об идущем к реке философе.

Харламов уже перешел к следующему этапу «Русской кибератаки». Он выбрал новую цель — Арнольда Шварценеггера: «Друзья! В прошлый раз мы немного промахнулись и написали Сильвестру Сталлоне не его фразу. Поэтому теперь, чтобы восстановить справедливость: переходим к @schwarzenegger и пишем в комментарии под последним постом: „Никогда не забывай о том, кто ты, Симба!“».

Несложно угадать, что после этого началось в инстаграме Шварценеггера. Да-да, ровно все то же самое: рецепты и «продам гараж», разбавляемые строчками из российского гимна и познавательными историями о Филиппе IV Красивом (не спрашивайте!).

СМИ также отреагировали на флешмоб. Скриншот статьи информационного агентства «Версия» Харламов выложил в своем инстаграме.

«Гарик думает, что звезды Голливуда уже слишком стары и можно издеваться, а он останется безнаказанным. А критики убеждены, после таких атак юмористу спокойно могут запретить въезд в США. Если бы Сильвестр был молод, как в фильме „Рокки“, он бы несомненно кинул вызов упитанному Гарику», говорится в материале «Версии».

Читал комментарии Максим Иванов