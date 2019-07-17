Mike Blake / Reuters / Scanpix / LETA

Уже неделю в инстаграме Леди Гаги ведутся ожесточенные сражения: певице мстят за то, что она якобы разрушила брак актера Брэдли Купера и российской модели Ирины Шейк.

В боях участвуют как обычные пользователи, так и знаменитости вроде Виктории Бони, Аллы Михеевой или Сергея Жукова. Комментарии под фотографиями Гаги в шутку называют «гагачатом». Одни ругают «разлучницу»-Гагу, другие продают старые лыжи, третьи же робко защищают певицу.

Актриса Эвелина Бледанс поддержала вступившихся за Ирину Шейк: «Для меня было очень неожиданно увидеть, как наши соотечественники объединились в защиту «нашей девочки» от «заокеанской гусыни».

Линия фронта

Гарик Мартиросян и Сергей Жуков

И снова Сергей Жуков

Алла Михеева (и цитаты из песни МакSим)

Что еще пишут в инстаграме Леди Гаги

«Ой, губы она свои тут напомаживает. Без мейка ж ваще Глаша 🤪 а вот попробовала бы родить, а потом как Шейк выглядеть!! P. S. Бредля дурак 😛»

«Если бы Анджелина Джоли была русской, то Бреду Питту был бы вообще полный ****** [каюк]»

«Да что ж такое-то? Я весь день слышала, что Гагу в комментах осудили массово, зашла почитать. За 7 минут нахождения: заскринила 3 рецепта, нашла пару игр, напела песенку и разбудила кота хохотом. Сейчас куплю косметики у представителей, ну или машину, и можно спать. За Россию спокойна»

«Друзья, этим справочником уже стало неудобно пользоваться, давайте создадим структуру: рецепты отдельно, вакансии отдельно, знакомства отдельно, советы по содержанию медведя в домашних условиях отдельно»

«Господи, мне рожать через два месяца, я чувствую, сейчас рожать начну со смеху 😂 Дочку Иркой назову! 💪🏻💪🏻💪🏻»

Тем временем в инстаграме Ирины Шейк

Полезный бонус из комментариев у Леди Гаги

«Не спешите выбрасывать банановую кожуру. Порежьте ее острым ножом на тонкие длинные полоски. Полоски аккуратно разложите на газете и два часа подержите под солнечными лучами. После этого накройте марлей, уберите в темное прохладное место и оставьте там на три-четыре дня. Высохшие полоски сложите вместе и проверните через мясорубку. Затем истолките в ступке до состояния однородного мелкого порошка. В таком виде кожура не займет много места в вашем мусорном ведре».