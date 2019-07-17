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«Объединились в защиту нашей девочки от заокеанской гусыни». В инстаграме Леди Гаги идет война — певицу винят в разводе Брэдли Купера и Ирины Шейк
Источник: Meduza
Уже неделю в инстаграме Леди Гаги ведутся ожесточенные сражения: певице мстят за то, что она якобы разрушила брак актера Брэдли Купера и российской модели Ирины Шейк.
В боях участвуют как обычные пользователи, так и знаменитости вроде Виктории Бони, Аллы Михеевой или Сергея Жукова. Комментарии под фотографиями Гаги в шутку называют «гагачатом». Одни ругают «разлучницу»-Гагу, другие продают старые лыжи, третьи же робко защищают певицу.
Актриса Эвелина Бледанс поддержала вступившихся за Ирину Шейк: «Для меня было очень неожиданно увидеть, как наши соотечественники объединились в защиту «нашей девочки» от «заокеанской гусыни».
Линия фронта
Гарик Мартиросян и Сергей Жуков
И снова Сергей Жуков
Алла Михеева (и цитаты из песни МакSим)
Что еще пишут в инстаграме Леди Гаги
- «Ой, губы она свои тут напомаживает. Без мейка ж ваще Глаша 🤪 а вот попробовала бы родить, а потом как Шейк выглядеть!! P. S. Бредля дурак 😛»
- «Если бы Анджелина Джоли была русской, то Бреду Питту был бы вообще полный ****** [каюк]»
- «Да что ж такое-то? Я весь день слышала, что Гагу в комментах осудили массово, зашла почитать. За 7 минут нахождения: заскринила 3 рецепта, нашла пару игр, напела песенку и разбудила кота хохотом. Сейчас куплю косметики у представителей, ну или машину, и можно спать. За Россию спокойна»
- «Друзья, этим справочником уже стало неудобно пользоваться, давайте создадим структуру: рецепты отдельно, вакансии отдельно, знакомства отдельно, советы по содержанию медведя в домашних условиях отдельно»
- «Господи, мне рожать через два месяца, я чувствую, сейчас рожать начну со смеху 😂 Дочку Иркой назову! 💪🏻💪🏻💪🏻»
Тем временем в инстаграме Ирины Шейк
Полезный бонус из комментариев у Леди Гаги
- «Не спешите выбрасывать банановую кожуру. Порежьте ее острым ножом на тонкие длинные полоски. Полоски аккуратно разложите на газете и два часа подержите под солнечными лучами. После этого накройте марлей, уберите в темное прохладное место и оставьте там на три-четыре дня. Высохшие полоски сложите вместе и проверните через мясорубку. Затем истолките в ступке до состояния однородного мелкого порошка. В таком виде кожура не займет много места в вашем мусорном ведре».