Русскоязычные пользователи продолжают штурмовать инстаграмы зарубежных звезд. Теперь в центре внимания не певица Леди Гага (она якобы разрушила брак Ирины Шейк и Брэдли Купера — за что ей и мстили), а актер Леонардо Ди Каприо.

Жители Улан-Удэ запустили хэштеги #спастибайкал и #SaveBaikal — и отправились спамить в комментарии к Ди Каприо. Многие ставят на аватарки изображения актера и упоминают его в своих постах. Таким образом пользователи хотят обратить внимание Ди Каприо на загрязнение озера Байкал.

Кампания началась с инстаграм-аккаунта «Весь Улан-Удэ». 18 июля в нем появился пост с рисунком Ди Каприо и следующим текстом: «Здравствуйте! Состою в паблике домохозяек-„халатов“ — это те, кто дал движение по поводу ухода Брэдли Купера от Ирины Шейк к Леди Гаге. Об этом пишут все СМИ, включая „Би-Би-Си“ и „Евроньюс“. Тот пост был хохмой, теперь у нас новая цель — нужно озвучить проблемы Байкала в мировом масштабе. Все пишем Леонардо Ди Каприо о проблемах Байкала. Он — известный экоборец, медийная личность. Земляки, давайте поддержим!!!! Байкал — наше все!!»

Теперь комментарии в инстаграме Ди Каприо выглядят так

В комментариях Ди Каприо ласково называют Левой, Левчиком и Левушкой. И обещают напоить водкой, накормить омулем и сыграть на гуслях. Если актер, конечно, обратит внимание на загрязнение Байкала!

Еще выдержки из комментариев

«Мы Россией всей топили, чтобы „Оскара“ вручили. „Оскар“ дали, мир признал. Заступитесь за Байкал! #спасибайкал»

«Лео, ты нам тут зубы не заговаривай)) Байкал спасай давай)) #спасембайкал#спасибайкал #нашбайкал»

«Leo, Байкал из зе ларджест лэйк ин зе ворлд! Плиз хэлп то сэйв ит! Надеюсь ты андерстэнд?! Бэн, это Данила, ай нид хэлп»

«Ах байкальская вода! Чистая, прозрачная. Я девчонка молода. Посмотрите — смачная»

«Leo, я твоя русская Бабушка. Прилетай спасать Байкал и на „Пусть говорят“ разбираться с ДНК. @baikal_save #спасибайкал #👵🏻»

Ответит ли Ди Каприо? Вероятно!

Ди Каприо — основатель фонда по защите окружающей среды (The Leonardo DiCaprio Foundation). В своем инстаграме актер часто публикует посты, связанные с экологическими проблемами. Например, об активистах, выловивших более 40 тонн пластика из Большого тихоокеанского мусорного пятна — скопления мусора в северной части Тихого океана. Так что шансы, что Ди Каприо заметит и ответит на призывы россиян, все-таки есть.

Максим Иванов Фото в анонсе: Jordan Strauss / Invision / AP / Scanpix / LETA