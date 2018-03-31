Арнольду Шварценеггеру сделали операцию на сердце. Он очнулся и сказал: «Я вернулся»

Арнольду Шварценеггеру 30 марта сделали операцию на сердце. 70-летнему актеру и политику заменили легочный клапан, с которым он жил с 1997 года.

Операция прошла успешно. По утверждению пресс-секретаря Шварценеггера, первыми его словами после наркоза были «Iʼm back» («Я вернулся»).

Update: @Schwarzenegger is awake and his first words were actually “I’m back”, so he is in good spirits. https://t.co/bJ4pxqS8l6 — Daniel Ketchell (@ketch) March 30, 2018

Представитель актера также заявил, что процедура была плановой и проводилась с помощью катетера. Первоначально сообщалось, что это была экстренная операция на открытом сердце.

«Iʼll be back» («Я вернусь») — культовая фраза, которую герой Арнольда Шварценеггера говорил в серии фильмов «Терминатор» (и которую актер пародировал во многих других фильмах). В фильме «Терминатор 3: Восстание машин» он сказал «Iʼm back» («Я вернулся»).