Бывший губернатор Калифорнии, актер Арнольд Шварценеггер записал ролик, адресованный президенту США Дональду Трампу и сторонникам ультраправых взглядов. Шварценеггер, родившийся в Австрии через два года после окончания Второй мировой войны, рассказал о том, каково это — расти среди бывших нацистов. «Медуза» приводит речь политика и актера без сокращений.

Не может быть двух мнений о фанатиках. И не может быть двух мнений о ненависти. И если вы решаете пройтись маршем под флагом, который символизирует убийство миллионов людей, — тут не может быть двух мнений.

Единственный способ победить громкие агрессивные голоса, кричащие о ненависти, — ответить им еще более громкими и более рассудительными голосами. Это касается и вас тоже, президент Трамп. В сущности у вас как у президента этой великой страны есть нравственное обязательство послать однозначный сигнал о том, что вы не будете поддерживать ненависть и расизм.

Давайте я немного помогу вам составить такую речь. «Как президент Соединенных Штатов и как республиканец, я отказываюсь поддерживать сторонников идеи превосходства белой расы. В стране, победившей Гитлера, нет места нацистским флагам. Партия Линкольна не будет поддерживать тех, кто идет под флагами проигравшей Конфедерации». (Обращаясь к игрушечному Трампу) Ну, это же несложно? Видишь, я же тебе говорил. Ха-ха.

Я хочу кое-что сказать неонацистам, националистам и неоконфедератам. Давайте я скажу настолько резко, насколько это возможно. Ваши герои — неудачники. Вы поддерживаете безнадежные идеи. Поверьте, я знаю самых настоящих нацистов.

Я родился в Австрии в 1947 году — вскоре после Второй мировой войны. Я рос среди сломленных мужчин — мужчин, которые вернулись с войны нашпигованными шрапнелью и чувством вины; мужчин, которые пошли по неправильному пути и последовали за идеологией, обреченной на провал. Я могу вам сказать, что эти призраки, которых вы теперь чтите, как идолов, провели остаток своих жизней в стыде. А сейчас все они — в аду.

Я знаю, что вы не родились с таким человеконенавистническими взглядами. С ними никто не рождается. И правда в том, что никогда не поздно сделать выбор. Не поздно научиться, измениться, понять, что каждый человек одинаково ценен.

Если вы говорите: «Арнольд, я всего-то сходил на марш, не называй меня нацистом, никакой я не нацист», — давайте я вам помогу. Просто не ходите рядом с людьми, которые несут нацистские флаги, вскидывают руки в нацистском приветствии или выкрикивают нацистские лозунги. Идите домой! А еще лучше — скажите им, что прославлять идеологию, убившую миллионы людей, неправильно. И уже потом — идите домой.

A post shared by Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) on Aug 17, 2017 at 8:19pm PDT

Вам так повезло. Вы живете в стране, которая позволяет вам говорить любые, самые ужасные вещи. Но подумайте, как можно этим правом воспользоваться во имя чего-то хорошего.

Те из вас, кто до сих пор молчал, — вам тоже надо измениться. Я давно понял, что ненависть можно победить только одним способом: открыто противостоять ей. Это не всегда легко, но расовые, религиозные, гендерные и любые другие стереотипы — они как рак. Если у вас опухоль, вы же не будете тихо ждать, пока она сама пройдет. Вы сожжете ее химией на хрен, удалите или будете пробовать экспериментальное лечение до тех пор, пока не избавитесь от болезни. То же самое и здесь.

Конечно, сейчас наша страна переживает непростые времена. Но я знаю, что если нам достанет смелости поступить правильно, в итоге мы окажемся сильнее.

Я уже сделал пожертвования Центру Симона Визенталя — этот центр назван в честь великого человека, знаменитого охотника на нацистов, с котором я имел счастье дружить. И я надеюсь, что вы присоединитесь ко мне и поддержите вашу любимую организацию, которая борется с ненавистью.

Давайте все пообещаем оставить ужасные призраки прошлого в выгребной яме истории. Им там самое место.