Арнольд Шварценеггер сделал фото с сыном в шинели. Россияне одобрили 💪

Актер и политик Арнольд Шварценеггер поздравил в инстаграме с днем рождения своего младшего сына Кристофера — 27 сентября тому исполнилось 22 года.

«С днем рождения, Кристофер, ты просто сокровище! Я любил каждую минуту, наблюдая, как ты взрослеешь, я горжусь тобой каждый день, и мне не терпится увидеть, кем ты станешь. Я люблю тебя!» — подписал актер селфи с сыном.

Российские пользователи инстаграма обратили внимание на поздравление из-за одежды Шварценеггера-младшего. Кристофер позирует на фоне заснеженного леса в шинели российской образца. Судя по шеврону на рукаве и погонам, это шинель полковника российского МВД (вероятно, старого образца).

В результате отца и сына начали массово поздравлять словами «кокаинум», «хулиганы», «какие ваши доказательства» и другими бессмертными цитатами из фильма «Красная жара», в котором Шварценеггер сыграл советского милиционера. Правда, там его герой был лишь капитаном по званию.

Судя по всему, Кристофер позирует в шинели, которую восемь лет назад подарил Шварценеггеру-старшему известный российский атлет Михаил Кокляев.

«Вот и шинелька пригодилась))👍 С днем рождения сына 💪», — оставил под фото комментарий на русском языке сам Кокляев.

Петр Лохов