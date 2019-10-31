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«Hasta la vista, baby!» или «Iʼll be back»? Тест по лучшим частям «Терминатора» С гифками со Шварценеггером, разумеется

31 октября в прокат вышел фильм «Терминатор: Темные судьбы». Это уже шестой по счету фильм во франшизе «Терминатор». В новом фильме снова появляются Арнольд Шварценеггер (кстати, ему уже 72 года) и Линда Хэмилтон, которых мы помним по первым двум легендарным частям. Прошло так много времени, но вы наверняка помните сюжет главных боевиков XX века. Самое время произнести «Iʼll be back» и пройти этот тест.

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Фото в анонсе: ddp / Vida Press