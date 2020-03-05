Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию. Она создала робота-няню с его лицом 🤖

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Исполнитель роли терминатора Арнольд Шварценеггер подал в суд на российскую компанию Promobot, создавшую его робота-двойника. Машина умеет говорить и шевелить глазами, бровями и шеей. По иронии, это не терминатор, а робот-няня, призванный следить за детьми, когда родителей нет дома. О подаче иска сообщило издание TMZ.

Актер требует выплатить ему 10 миллионов долларов, в том числе прибыль с публичных показов робота, и прекратить неправомерное использование его образа.

Promobot привозил робота на выставку электроники CES в Лас-Вегасе в январе 2020 года. После этого с компанией якобы связались адвокаты Шварценеггера и попросили больше не использовать образ актера для показа на публичных мероприятиях. Но компания все равно привезла робота-двойника на прошедшую в феврале выставку игрушек в Нью-Йорке. При этом в Promobot заявляют, что никаких исков к ним не поступало.

РИА Новости связалось с представителями компании. По их словам, «кожу робота» придется утилизировать, если Promobot так и не удастся договориться с представителями Шварценеггера о правах на использование его образа.

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Робоголова Арнольда Шварценеггера на танковых гусеницах выезжает из рулонов туалетной бумаги.

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