В файтинге Mortal Kombat 11 появится Арнольд Шварценеггер в образе постаревшего терминатора T-800 из фильма «Терминатор: Темные судьбы». В бою робот использует дробовик, винтовку и энергетические бомбы. T-800 умеет перемещаться за спину своему противнику с помощью порталов для путешествий во времени.

Внимание! Mortal Kombat 11 — очень жестокая игра. Если вас это не устраивает, посмотрите, как американка маскировалась под куст, чтобы сфотографировать свою сестру во время предложения руки и сердца.

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После особенно сильных ударов по герою Шварценеггера виртуальная камера показывает, как ломается эндоскелет T-800. Кроме того, противники могут сжечь синтетическую кожу терминатора, но это его не остановит — он продолжит бой в виде скелета. Специальное добивание — фаталити — у T-800 соответствующее: робот отправляет своих врагов в будущее, где с ними расправляется другой терминатор.

Персонажа вместе с Джокером и остальными героями добавят в платном дополнении Kombat Pack, которое выйдет уже 8 октября. Отдельно T-800 можно будет купить с 15 октября.