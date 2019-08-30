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«Мы с моим сыном Джоном предотвратили Судный день». А вот и нет — в трейлере нового «Терминатора» роботы все равно калечат людей
Источник: Meduza
Студия Paramount Pictures опубликовала новый трейлер фантастического боевика «Терминатор: Темные судьбы».
Трейлер на русском
Трейлер на английском
Вот что мы узнали из трейлера:
- Сара Коннор (Линда Хэмилтон) вновь сражается с терминаторами.
- Главный злодей умеет разделяться сразу на двух роботов.
- Сара и Джон Конноры предотвратили Судный день, но не изменили судьбу человечества.
- К слову, Эдвард Ферлонг, сыгравший Джона Коннора во втором «Терминаторе», тоже появится в фильме. Но в трейлере его нет.
- Саре помогает героиня Маккензи Дэвис — гибрид человека и машины. Она обладает сверхъестественной силой и, к тому же, ее почти не берут пули.
- Герои обращаются за помощью к персонажу Арнольда Шварценеггера. Он по-прежнему играет робота T-800 — это модель терминатора из первых двух частей киносериала. Неизвестно, какое отношение T-800 имеет к героине Маккензи Дэвис.
«Темные судьбы» не учитывают события третьего, четвертого и пятого «Терминаторов». Это прямое продолжение первых двух фильмов. Продюсером «Темных судеб» выступил Джеймс Кэмерон, снявший первые две части.
Режиссер картины — Тим Миллер («Дэдпул»).
Российская премьера «Темных судеб» состоится 31 октября.