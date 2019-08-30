Студия Paramount Pictures опубликовала новый трейлер фантастического боевика «Терминатор: Темные судьбы».

Трейлер на русском

20th Century Fox Russia

Трейлер на английском

Paramount Pictures

Вот что мы узнали из трейлера:

Сара Коннор (Линда Хэмилтон) вновь сражается с терминаторами.

Главный злодей умеет разделяться сразу на двух роботов.

Сара и Джон Конноры предотвратили Судный день, но не изменили судьбу человечества.

К слову, Эдвард Ферлонг, сыгравший Джона Коннора во втором «Терминаторе», тоже появится в фильме. Но в трейлере его нет.

Саре помогает героиня Маккензи Дэвис — гибрид человека и машины. Она обладает сверхъестественной силой и, к тому же, ее почти не берут пули.

Герои обращаются за помощью к персонажу Арнольда Шварценеггера. Он по-прежнему играет робота T-800 — это модель терминатора из первых двух частей киносериала. Неизвестно, какое отношение T-800 имеет к героине Маккензи Дэвис.

«Темные судьбы» не учитывают события третьего, четвертого и пятого «Терминаторов». Это прямое продолжение первых двух фильмов. Продюсером «Темных судеб» выступил Джеймс Кэмерон, снявший первые две части.

Режиссер картины — Тим Миллер («Дэдпул»).

Российская премьера «Темных судеб» состоится 31 октября.