Американка замаскировалась под куст, чтобы сфотографировать, как ее сестру зовут замуж 👰

Жительница штата Висконсин Териз Меркель замаскировалась под куст, чтобы незаметно сфотографировать свою старшую сестру Рэйчел. Той как раз делали предложение руки и сердца. За месяц до этого возлюбленный Рэйчел попросил Териз Меркель запечатлеть ответственный момент — тогда и появилась идея переодеть Териз в камуфляжный костюм и посадить в кусты с фотоаппаратом.

Задумка сработала: старшая Меркель согласилась выйти за своего молодого человека и очень удивилась, когда ее сестра выбежала из кустов с радостным криком «Она сказала „да“!».

Териз выложила фотографии себя в камуфляжном костюме в твиттер, после чего о ней написали многие СМИ, включая Time.