Попугай спел песню Бейонсе. Увы, не «Single ladies»! Но в целом получилось не хуже, чем у самой Бейонсе

Желтошапочный амазон по кличке Чико, живущий в парке дикой природы в английском Бостоне (графство Линкольншир), спел песню Бейонсе «If I Were A Boy» — и прославился. Сотрудники парка сняли его на видео и выложили в фейсбуке.

Если что, вот как эта же песня звучит в исполнении самой Бейонсе.

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По их словам, Чико давно стал местной достопримечательностью. Как выяснилось, поет он не только Бейонсе, в его репертуаре есть еще «Poker Face» Леди Гаги и «Firework» Кэти Перри.

Чико регулярно развлекает посетителей своим пением. Птице исполнилось девять лет, но в заповеднике она живет всего полтора года.

Сотрудники зоопарка уже предложили всем желающим следить за музыкальной карьерой Чико в инстаграме — для него уже завели отдельный аккаунт.