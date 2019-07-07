Попугай вырос среди собак. Он лает и охраняет дом

Что будет делать попугай, если он вырос и живет среди собак? Правильно! Лаять и охранять дом. Видео, на котором птица ведет себя именно так, опубликовал один из жителей города Рудепурт в ЮАР.

Barking Bird Guards the House like a Dog || ViralHog ViralHog

По словам автора видео, попугай живет в его семье уже почти 19 лет. За это время умная птица (ее или его кличка, к сожалению, не называется) научилась подражать и людям, и собакам, с которыми проводит много времени вместе.

Охранять дом у птицы получается просто отлично. При виде лающего попугая в компании собак сбежит любой злоумышленник.