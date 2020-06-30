Нет, так не пойдет: ролики в поддержку поправок к Конституции — абсолютно неубедительные. Ну какая гей-мама? Какой Гном Гномыч? Нужно брать инициативу в свои руки и делать все как надо. Нормально делать, чтобы действительно захотелось проголосовать за. Или чтобы стало понятно, почему стоит выступить против. Многие россияне так и поступили — выпустили свои агитационные ролики в тиктоке, твиттере и ютьюбе.

Вот какие видео действительно убеждают

Скажем, это — длиной всего в 24 секунды, зато сразу все ясно-понятно.

А вот ролик подлиннее, на две с половиной минуты. В нем Алексей Навальный «залетел на биты» с рэп-треком и призывал поддержать поправки в Конституцию: «1 июля устроим акцию, в перчатках и масках с соблюдением дистанции. Чтобы локти потом не пришлось кусать, должны все прийти и проголосовать». Самому Навальному ролик понравился.

Внимание, в роликах ниже есть мат! Если вас это не устраивает, посмотрите на корги по кличке Эйни, который ненавидит букву «ч».

Дмитрий Звонко

Есть вариант с агитационным роликом, в котором поучаствовали герои «Криминального чтива» — их даже озвучили в стиле Дмитрия «Гоблина» Пучкова.

Есть видео и посерьезнее:

На самом деле даже обращение Владимира Путина по поправкам к Конституции могло бы быть убедительным. Нужно было всего лишь добавить в него телепузиков!

Вне конкурса идут пародии на реальные агитационные ролики

Больше всего досталось рекламе с гей-мамой. Вот один из самых смешных: из него можно узнать, что без поправок в Конституцию историю России перепишут — и в итоге Пикачу станет основателем Руси. Как говорится в описании, видео снято при поддержке Госдепа (это очевидно!).

Маленький тлен

Еще одна версия рекламы с гей-мамой — с Иваном Ургантом, Дмитрием Хрусталевым и Александром Гудковым.

Вечерний Ургант

В этой версии почти не стали ничего трогать. Просто взяли оригинальный ролик и с помощью дипфейка заменили лицо гей-мамы на лицо Владимира Путина.

Конечно, без Евгения Плющенко, Яны Рудковской и Гном Гномыча в этой подборке не обойтись. Комик Илья Соболев сыграл всех троих. Не хватает разве что Навального, которому Плющенко предложил все «обсудить по-мужски» (политик как раз раскритиковал их видео).

Илья Соболев

В тиктоке как всегда своя атмосфера

Там предлагают альтернативные поправки. Нужно сделать так, чтобы любой россиянин мог тут же вернуть деньги за шаурму, если капусты в ней оказалось больше, чем мяса. Одобряем!

Некоторые тиктокеры бунтуют и без стеснений говорят поправкам «нет».

Часто в тиктоках звучит вопрос «Такую Россию ты выберешь?» — конкретно в этом случае речь о России с президентом, который не разбирается, в чем разница между трансформером и трансгендером.

А дальше что?

А дальше вот.

И даже это не убедило вас проголосовать?

Тогда вот вам самый убедительный агитационный ролик. Самый-самый. Там все четко, с аргументами, так что, может, лучше и не смотрите… Если что, мы вас предупреждали — вдруг вы уже все для себя решили и не хотите лишних сомнений.

Котики. ❤️