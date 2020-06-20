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Звезды пиарят в инстаграме поправки в Конституцию, а их подписчики, мягко говоря, недоумевают. Пройдемся по комментам! Самый очевидный тест «Медузы» с участием Ольги Бузовой и Евгения Плющенко

Звезды активно рекламируют в инстаграме поправки к Конституции и призывают подписчиков идти голосовать. Мы взяли посты знаменитостей из инстаграма и комментарии пользователей. Давайте вы попробуете угадать самый популярный. Поверьте, это наш самый простой тест!

Комментарии под постами мы не придумывали, орфографию и пунктуацию сохранили! И да, этот тест обновляется!

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