Корги по кличке Эйни очень бесит буква «ч». Ну вот очень! К словам вроде «малина», «яблоко» или «бутерброд» у него никаких вопросов, вообще. Но стоит обратиться к нему и упомянуть чебурек, чукчу или Чебоксары… И пес тут же зальется громким лаем!

Мы заранее приносим извинения уважаемому псу Эйни за использование буквы «ч» в этом шапито. Мы специально выделили ее жирным, чтобы вы поняли, через что бедный корги проходит каждый день.

Хозяйка собаки, иллюстратор из Хабаровска Светлана Гвоздик, обратила внимание на эту особенность еще несколько лет назад. По ее словам, если просто использовать слово с буквой «ч» в длинном предложении, то Эйни никак не отреагирует. Он залает только если обратиться к псу напрямую (видимо, у них с буквой что-то личное!).

В целом Эйни можно понять — у всех есть нелюбимые буквы. Осталось выяснить, к какой из них у читателей «Медузы» больше всего претензий.