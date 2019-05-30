Что-нибудь слышали о шведских вальхундах? Они выглядят как гибрид волка и корги — милые, но грозные
Вот это корги — маленький, милый, игривый. Лучший друг английской королевы.
А вот это волк — огромный, опасный. Настоящий хищник 🐺
Но что если их совместить? Получится шведский вальхунд — милый как корги, грозный как волк (с короткими, но мощными лапищами!). О шведском вальхунде заговорили в твитере после вот этого сообщения.
И ведь правда. Взгляните, это же самый настоящий волчий корги!
Некоторые предполагают, что на самом деле это корги произошли от шведских вальхундов, а не наоборот. Но точно никто не знает.
Щенки вальхундов напоминают любопытных волчат. Вот, к примеру, пес по кличке Викинг. Это его первая прогулка — ему интересно абсолютно все.
Вообще раньше шведских вальхундов использовали как охранных, охотничьих или пастушьих собак. А некоторые используют и сейчас.
Шведские вальхунды очень умные, быстрые и ловкие, хорошо запоминают команды. В аджилити они похожи на маленькие стремительные ракеты.
А уж если дать им в лапы мяч…
Стоит свести вальхунда с корги, и о покое точно можно забыть!
Словом, вальхунды — это любовь! Если вам грустно, непременно посмотрите пару роликов с этими забавными собаками. Возможно, вам станет немного лучше ❤️