Американец годами фотографировал попку своей корги. А теперь наконец соединил снимки в одно видео!

Недавно мы выяснили, что попки корги и хомячков очень похожи. И на этом не собираемся останавливаться — поэтому вот вам шапито, которое написано только ради того, чтобы показать попку корги под песню группы Queen «Donʼt Stop Me Now». Действительно, зачем прекращать, если всем хорошо!

Сперва познакомьтесь с самой корги — это Максин, она живет в Нью-Йорке. Вообще она довольно популярная, у ее аккаунта в инстаграме почти полмиллиона подписчиков. Максин часто путешествует со своим хозяином и, по совместительству, личным фотографом.

По признанию хозяина, в последние годы он делал слишком много снимков попки своей корги — и наконец соединил их в одно короткое видео. Получившийся ролик он выложил на Reddit. Меньше чем за сутки его пост получил более 100 тысяч голосов (а это очень много).

Но не будем вас томить. Смотрите на попку Максин и слушайте Queen!