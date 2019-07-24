Кинг-Корги и Догзилла громят город. 🐕 Вышло так лениво, что эту сценку вырезали из передачи Конана ОʼБрайена

Телеведущий Конан ОʼБрайен на фестивале Comic-Con 2019 в Сан-Диего попытался устроить битву двух легендарных чудовищ — Кинг-Конга и Годзиллы. К сожалению, выставочный павильон не смог бы вместить гигантских монстров. Поэтому ОʼБрайену пришлось выкручиваться — и разыгрывать ту же сценку с помощью костюмированного корги (aka Кинг-Корги) и бигля (aka Догзилла).

Team Coco

Переодетых животных выпустили в небольшой макет города. Чтобы Кинг-Корги и Догзилла разгромили побольше небоскребов, на «улицы» высыпали собачий корм, который «монстры» тут же начали подъедать. В этот момент на сцену выехали куклы мышей на танках, защищающие город.

Несмотря на старания телеведущего и его команды, впечатляющей битвы все же не получилось — собаки оказались слишком мирными! В итоге сценку даже вырезали из передачи ОʼБрайена, но выложили на его ютьюб.