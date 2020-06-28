Офицер Рыжий, спасибо за службу! Единственный корги в российской полиции ушел на пенсию

Корги по кличке Рыжий, работавший в нижегородской транспортной полиции, ушел на пенсию. Об этом сообщается в инстаграме, посвященном жизни пса.

Рыжему 9 лет — и 7,5 из них он посвятил работе в полиции. Он должен был выйти на пенсию еще в 2019 году, но ему продлили контракт.

На пенсии пес планирует заниматься спортом и, может быть, даже танцами, сказано в посте. Искать наркотики хозяйка Рыжего — инспектор-кинолог Ольга Чумарова — теперь будет с помощью его бывшего напарника, овчарки по имени Зигер, и новичка по кличке Фантик.

О жизни Рыжего уже год рассказывают в инстаграме. У аккаунта более 13 тысяч подписчиков. Надеемся, после выхода пса на пенсию он продолжит обновляться!