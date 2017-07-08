Уволен за дружелюбность, выгорел на работе Как собаки становятся полицейскими, спасателями и терапевтами (и почему уходят со службы)

Что случилось?

В середине июня из австралийской полиции уволили немецкую овчарку по кличке Гавел. Пес оказался слишком дружелюбным и общительным для службы. Кинологи несколько месяцев дрессировали собаку, но у них ничего не вышло — вместо того, чтобы задерживать преступников, Гавел играл с ними.

Meet Gavel, a police dog -- he was fired for being too cuddly and friendly ): pic.twitter.com/rYM1emVsIB — Joel Franco (@OfficialJoelF) June 8, 2017

Для Гавела все закончилось хорошо: его передали губернатору Квинсленда и назначили собачьим вице-королем правительства этого штата.

Какие собаки становятся спасателями и полицейскими?

Обычно собаки попадают в полицию и службы спасения в возрасте трех-четырех месяцев. Кинологические службы отбирают здоровых, легко обучаемых и ориентированных на человека животных и на протяжении нескольких месяцев ежедневно занимаются с ними.

К собакам-спасателям и собакам-полицейским — разные требования. Как рассказала «Медузе» председатель комиссии по международным испытаниям пользовательских и розыскных собак Спорткомитета Российской федерации кинологов и преподаватель РГАУ-МСХА имени Тимирязева Марианна Гладких, для того, чтобы собака стала членом команды спасателей, она должна уметь адаптироваться к неблагоприятным условиям, проявлять самостоятельность , ориентироваться на незнакомой территории, быть выносливой и работоспособной . Также немаловажен ее размер . По словам Гладких, крупной собаке тяжелее и опаснее передвигаться по завалам. «Иногда при проведении поисково-спасательных работ спасателям приходится на руках переносить собак, что, естественно, легче сделать, если собака не очень крупная», — считает Гладких.

Для собак-полицейских многое зависит от отдела, в котором будет служить животное. «К собакам, которые будут искать наркотические или взрывчатые вещества, могут быть предъявлены такие же требования, как к собакам-спасателям, при этом особое внимание будет уделено качеству обоняния . А вот собакам, которые будут работать в полиции в розыске, ко всему вышеперечисленному еще необходимо также наличие защитных качеств , чтобы при необходимости они могли задержать нарушителя», — сообщила Гладких.

А поводырями и терапевтами?

Самое главное для собак-помощников — не проявлять никаких видов агрессии . Это значит, что собака, защищающая свою территорию, еду или хозяина, не может стать терапевтом и поводырем. Также животное должно идеально слушаться своего хозяина и не бояться людей . Терапевтом может стать и взрослая собака, при условии, что она здорова психически и физически , и готова к длительным тренировкам.

«Когда такая собака входит в комнату, полную незнакомых людей, она испытывает восторг, и бежит ко всем обниматься», — рассказала «Медузе» основательница фонда «Не просто собаки» Наталья Быстрова. Кроме того, собаки-поводыри не должны бояться громких звуков и общественного транспорта .

A post shared by Фонд "Не просто собаки" (РЕТ) (@petfund) on Apr 30, 2017 at 3:35am PDT

Их правда могут уволить за дружелюбие?

Правда, если собака не прошла аттестацию или ее характер мешает работе. Однако чаще всего животных увольняют за проявление агрессии. «Даже те собаки, которые обучаются задерживать нарушителя, не должны быть недоброжелательными к людям вне своей службы», — объясняет Гладких.

Собака-помощник может быть отстранена от работы, если хозяин замечает, что животное испытывает стресс. По словам Быстровой, выгорание — самая частая причина увольнений среди собак-терапевтов. «Когда собака перестает чувствовать восторг от своей работы, ей нужно перестать работать. Впрочем, как и людям», — уверяет Быстрова.

Это не эксплуатация? Им не плохо?

Для собаки нет разницы между тренировкой и работой в реальных условиях. Она воспринимает поиск пострадавших и погоню за преступником как игру. «Собака пойдет в завалы не потому, что человек может погибнуть, если его не найти. Она радостно и с большой охотой ищет по запаху, показывает место и получает приз», — цитирует Гладких начальника поисково-спасательной кинологической службы отряда «Центроспас» Илью Заславского.

Гладких считает, что оказывать на собаку давление и заставлять ее работать под угрозой наказания — недопустимо.

«Очень часто собаки-помощники страдают „синдромом выученной беспомощности“. Животные не испытывают удовольствия от своей работы, они просто привыкли не реагировать на всевозможные раздражители и думают, что никак не могут управлять своей жизнью. Они становятся инструментом в руках людей, и, безусловно, это в чистом виде эксплуатация. Мы такой подход не поддерживаем категорически», — рассказывает Быстрова.

Я хочу дрессировать свою собаку дома. Что мне делать?

Зоопсихологи и кинологи уверены, что собакам важно проявлять себя в каком-то деле. «Чаще всего хозяева не знают о такой потребности собаки, интуитивно заменяя ее на „любить и держать на диване“. Любить — это очень хорошо, но дело жизни для собаки так же важно, как и для человека найти себя в жизни», — говорит «Медузе» специалист по коррекции поведения в школе Pi&Bo Надежда Пигарева. По ее словам, если собаке не найти дело или «работу», животное выберет его самостоятельно: начнет «пылесосить» на улице, кидаться на других собак, громить квартиру и выть от скуки.

С собакой можно не только разучивать трюки, но и занимать ее поисковыми играми. «Наши собаки занимались поиском на профессиональном уровне, они могут найти несколько видов наркотиков — рассказала Пигарева. — Их учили не на настоящих препаратах, а на нейтральных и безопасных имитаторах».

С помощью «работы» также можно корректировать поведение питомца — «снимать» агрессивность и неуверенность и учить собаку преодолевать свои страхи.

Также есть много организаций, которые сотрудничают с волонтерами, помогают учить собак, а затем предлагают пройти аттестацию на пригодность к той или иной службе.

«Научить собаку серьезным навыкам можно даже в домашних условиях, если занятия никак не связаны с безопасностью собаки или окружающих людей», — считает Пигарева.