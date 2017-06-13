Что случилось?

В начале июня в твиттере появилась фотография собаки породы хаски. У животного была сбрита шерсть на туловище, лапах и шее. Подпись к фотографии гласила: «Если вы никогда не видели хаски без шерсти, держите».

If you've never seen a husky with absolutely no body hair then here you go. Enjoy pic.twitter.com/BQww3jUbmB — Shishou 🌐 (@OmonaKami) June 8, 2017

Фотография быстро стала вирусной. Автор твита уточнил, что на снимке не его собака, он нашел фотографию в интернете. Для чего побрили собаку, неизвестно.

И что тут такого? Смешно же

Действительно, большинство пользователей твиттера сочли хаски без шерсти забавной и смешной, но некоторые стали писать, что собак нельзя брить: у них нарушается теплообмен и возрастает риск получить солнечный ожог; один из пользователей рассказал, что померанский шпиц его матери после бритья заразился кожной инфекцией и навсегда остался с лысиной.

Так можно ли брить собак?

Большинство врачей не советуют брить собаку без медицинских показаний. Как рассказал «Медузе» президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей Сергей Середа, все зависит от климата, в котором живет животное. «Я бы не стал стричь животное. Питомцам не жарко, потому что такими их сделала природа, сами подумайте. Потовые железы у них расположены на лапах и языке», — заявил Середа.

Однако ветеринары допускают, что можно стричь и брить собак при высокой температуре воздуха, если животное тяжело переносит жару. В таком случае собаку должен стричь специалист по грумингу, а не хозяин. Если животное волнуется, то его могут ввести в . Главный врач клиники «Северное сияние» Татьяна Бабенко считает, что если собаку бреют стерильным инструментом, а кожный покров не поврежден и в него не занесена инфекция, то на здоровье питомца процедура не повлияет. «На мой взгляд, есть риск для психологического состояния собаки, поэтому для забавы так делать не надо», — заявила Бабенко в разговоре с «Медузой». По словам врача, после операции некоторые животные замечали, что им обрили часть тела, и испытывали дискомфорт — «закрывались и ходили по стеночке».

Ветеринары не советуют брить короткошерстных собак — у них выше риск заработать солнечный ожог. При бритье собаки любой породы специалисты советуют оставить несколько сантиметров волосяного покрова, чтобы защитить животное от воздействия солнца. Нежелательно брить собаку во время линьки: можно задеть новые волоски, которые закупорят волосяные фолликулы — шерстяной покров животного станет нерегулярным. Кроме того, недопустимо делать груминг собакам, которые обитают на улице или в будке — из-за сырости у них может развиться .

А кошек можно брить?

По утверждению доктора ветеринарных наук Марка Дж. Стикни из Техасского университета A&M, груминг не приносит кошкам никакой пользы. При бритье у животных нарушается теплообмен, который у них развит намного лучше, чем у собак, — кошки меньше, поэтому быстрее «охлаждаются». Также они подвижнее — это позволяет им прятаться в темных и прохладных местах, когда поднимается температура воздуха.

A post shared by Anna Veduta (@annaveduta) on Aug 29, 2016 at 9:54am PDT

В каких случаях питомцев нужно брить?

«Брить собак можно, если это делается по определенным медицинским показаниям, к примеру из-за дерматита. Во всех других случаях, на мой взгляд, стрижка — это прихоть людей, которые таким образом самоутверждаются за счет своих животных», — заявил «Медузе» Середа.

По словам Бабенко, брить животных разрешается, если видно, что собака тяжело переносит жару (она вялая, дышит с открытым ртом, у нее одышка и жажда). «Разумеется, прежде чем стричь собаку, надо исключить медицинские причины подобного состояния», — советует Бабенко.

Также собак частично обривают перед процедурами — УЗИ и эхокардиографией — и перед хирургическими операциями.