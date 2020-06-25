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Вы за поправки к Конституции или против? Вы вообще голосуете? Простой способ рассказать всем про вашу позицию

С 25 июня по 1 июля в России будет идти голосование по поправкам к Конституции РФ. По всей России на голосование сгоняют бюджетников, а для контроля их явки разработали специальную электронную систему. Вы что в итоге решили? Идете на голосование? Или игнорируете? В течение этой недели есть только такой вопрос, и ответить на него можно прямо сейчас.

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Фото: Петр Ковалев / ТАСС / Scanpix / LETA