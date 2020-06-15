Агитация за поправки в Конституцию зашла слишком далеко: Евгений Плющенко предлагает Навальному разобраться по-мужски Казалось бы, при чем тут Гном Гномыч

Фигурист Евгений Плющенко 15 июня опубликовал в инстаграме видео с призывом поучаствовать в голосовании по поправкам в Конституцию, которое пройдет с 25 июня по 1 июля. В ролике снялись сам Плющенко, его жена продюсер Яна Рудковская и сын Александр, которого в семье и на публике называют Гном Гномычем.

В ролике Рудковская объясняет сыну, что Конституция — это «основной закон страны, который защищает все наши права». «Значит, по Конституции я могу не идти сегодня на тренировку, а позвать друзей в гости?» — спрашивает мальчик. «Твой сын хочет внести поправки в Конституцию», — обращается Рудковская к Плющенко. «Давай проголосуем на семейном совете», — отвечает он.

Ролик заканчивается закадровым текстом «Наш выбор — будущее наших детей» и заставкой с датой голосования по поправкам в Конституцию. В подписи к видео Плющенко написал, что жители Москвы могут участвовать в голосовании онлайн. «Я буду голосовать из Кисловодска, где сейчас нахожусь на спортивных сборах с моей командой и спортсменами, а из какого города будете голосовать вы?» — закончил пост фигурист.

За семь часов видео набрало 173 тысячи просмотров и семь с половиной тысяч комментариев. Многие были негативными; комментаторы обвиняли Плющенко в том, что он «продался», и стыдили за то, что он «втянул в политику» сына. Прокомментировал пост и оппозиционный политик Алексей Навальный: «Несчастный ребенок, которому достались алчные бессовестные родители». На момент написания этого текста его комментарий собрал 24 966 лайков: это в четыре раза больше, чем число лайков под самим постом (их 6254).

Плющенко ответил Навальному в сториз. «Забавно, конечно, слышать от тебя про совесть. О каком гражданском обществе можно говорить, если голосовать разрешено только за тебя, а когда не за тебя, то по твоей указке? Каждый человек волен говорить о своей позиции прямо. На каждый роток ты свой платок не накинешь. Мне стыдно жить с тобой в одной стране! Если у тебя есть вопросы ко мне — готов по-мужски обсудить. Надеюсь, не зассышь?????» — написал Плющенко, тэгнув Навального. Политик пока никак не отреагировал (тем же вечером Навальный участвовал в дебатах с политиком Максимом Кацем).

Евгения Плющенко, который недавно был включен в список тренеров сборной России по фигурному катанию (всего в список входят более 50 специалистов), и его жену критиковали за привлечение общественного внимания к их сыну, а также за методы его воспитания.

Ольга Корелина