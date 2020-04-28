Журналист Карен Шаинян поговорил с авторами опроса «Левада-центра» о «ликвидации» геев и лесбиянок. Там говорят, что не могут просто взять и изменить формулировку

Журналист и ведущий еженедельного ютьюб-шоу «Straight Talk With Gay People» Карен Шаинян выпустил ролик об апрельском «Левада-центра». Согласно результатам этого опроса, каждый пятый россиянин считает, что геев и лесбиянок «следовало бы ликвидировать». Шаинян поговорил с заместителем директора «Левада-центра» Денисом Волковым, автором опроса Екатериной Кочергиной, социологом Варданом Барсегяном, профессором Высшей школы экономики Григорием Юдиным и политологом Екатериной Шульман.

Журналист обсудил со своими гостями методы измерения ксенофобии и толерантности, то, как результаты опроса могут повлиять на общественное мнение, и почему «Левада-центр» не может просто взять и переформулировать вопрос.

Карен Шаинян / Karen Shainyan

Цитаты из интервью

Григорий Юдин

Людям предлагается принимать решения, к которым они не имеют никакого отношения и за которые не несут никакой ответственности. Причем сформулированы эти решения в какой-то совершенно чудовищной форме. Что значит «ликвидировать» я в принципе не понимаю. Физически ликвидировать? Сделать так, чтобы [геев и лесбиянок] не было?

Екатерина Кочергина

Исследование советского человека показывает, что российское общество не изменилось. <…> Для методологии мы задаем этот вопрос 1989 года. И, чтобы мы могли каким-то образом сравнивать динамику общественного мнения, мы должны, к сожалению, придерживаться тех терминов, которые существуют. <…> Мы можем менять категории, но не можем отказаться от самой формулировки. <…> Чтобы в будущем можно было сравнивать это с тем, что было раньше. Вопрос задается таким образом, потому что мы хотим, чтобы у нас сохранялась динамика. Если мы хотим ее переписать, это должен быть уже совсем другой вопрос.

Екатерина Шульман

Советский человек «Левада-центра» — это поклонник сильной руки, ненавидящий всех, кто от него отличается. И, самое главное, советский человек воспроизводит себя даже когда условия советскости уже исчезли, и под себя меняет окружающую среду. То есть он передается из поколения в поколение и создает вокруг себя вот эту советскую власть в разных ее проявлениях.