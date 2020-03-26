Журналист Карен Шаинян выпустил очередную серию ютьюб-шоу «Straight Talk With Gay People», в котором он разговаривает с известными геями, лесбиянками, бисексуалами и трансгендерами. В новом выпуске Шаинян взял интервью у теннисистки Мартины Навратиловой, которая в 1981 году одной из первых среди спортсменок совершила каминг-аут.

«Я хотела сделать это раньше, но сначала думала, что это мое личное дело. У меня не было проблем с моей ориентацией, когда я поняла, что гомосексуальна. Я понимала, что моя жизнь изменится и станет сложнее. Я не видела в этом проблем. <…> Мне не могли запретить играть в теннис, потому что я лесбиянка», — сказала Навратилова.

Также теннисистка поговорила с Шаиняном про женский теннис, трансгендеров в спорте и свою любовь к вину. Полная версия интервью — ниже.

Карен Шаинян / Karen Shainyan