Актер Билли Портер поучаствовал в ютьюб-шоу «Straight Talk With Gay People», в рамках которого российский журналист разговаривает с известными открытыми геями, лесбиянками, бисексуалами и трансгендерами об их жизни. Как утверждает Шаинян, Портер впервые дал интервью российскому журналисту. Билли Портер, известный своими эксцентричными нарядами, рассказал об отношении к Дональду Трампу, своих взглядах на моду, фэшн-активизме, «настоящих мужчинах на каблуках» и опыте каминг-аута.

Интервью с Портером идет больше часа — и пересказывать его (и даже цитировать) довольно бессмысленно. Потому что главное там — то, как актер повествует о своих переживаниях.

Версия на русском

Карен Шаинян / Karen Shainyan

Версия на английском

Карен Шаинян / Karen Shainyan

Героями «Straight Talk With Gay People» стали писатели, музыканты, дизайнеры, спортсмены. Шоу состоит из 12 эпизодов. В первом из них Шаинян взял интервью у писателя, лауреата Пулитцеровской премии Майкла Каннингема, известного по романам «Часы», «Дом на краю света», «Плоть и кровь».