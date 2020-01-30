Журналист запустил еженедельное шоу «Straight Talk With Gay People», где рассказывает истории известных открытых геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

Героями шоу стали писатели, музыканты, дизайнеры, спортсмены, «в общем, люди, которые создают окружающую нас жизнь и культуру», отметил Шаинян. Шоу состоит из 12 эпизодов. В первом из них Шаинян взял интервью у писателя, лауреата Пулитцеровской премии Майкла Каннингема, известного по романам «Часы», «Дом на краю света», «Плоть и кровь».

В интервью Каннингем рассказал о своей работе с организацией ACT UP, борющейся за права ВИЧ-инфицированных, а также о том, как полиция задерживала его на акциях этой группы. Среди прочего Каннингем сообщил, как ощущал на себе, что окружающие «немного по-другому» относятся к геям, чем к другим людям. Также писатель высказался о своих книгах, фильме «Часы», снятом по его роману, «преступнике» Дональде Трампе, полиамории и воспитании детей в гомосексуальных семьях.

Шоу на русском языке

Карен Шаинян

Шоу на английском языке

Карен Шаинян