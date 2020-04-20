«Левада-центр»: пятая часть россиян считает, что гомосексуалов «следовало бы ликвидировать»

Почти пятая часть (18%) россиян считает, что геев и лесбиянок следовало бы ликвидировать. Об этом свидетельствуют данные «Левада-центра» на тему отношения к людям, чье поведение «отклоняется от общепринятых норм».

Еще 32% ответили, что гомосексуалов нужно изолировать от общества, столько же — что их нужно предоставить самим себе. 9% респондентов считают, что геям и лесбиянкам надо оказывать помощь, еще 9% затруднились с ответом.

Шестая часть респондентов (15%) заявила о необходимости ликвидировать наркоманов (27% — изолировать, 53% — оказывать помощь), примерно десятая часть (9%) считает, что нужно ликвидировать феминисток (18% — изолировать, 13% — оказывать им помощь, 41% — оставить их в покое).

Более терпимо, чем к гомосексуалам и феминисткам, россияне относятся к людям с ВИЧ (2% — ликвидировать, 14% — изолировать от общества), алкоголикам (5% — ликвидировать, 15% — изолировать), бездомным (2% — ликвидировать, 6% — изолировать).

Наименьшее сочувствие у россиян вызывают террористы (80% считают, что их надо ликвидировать, 17% — изолировать от общества), педофилы (75% и 22% соответственно) и убийцы (61% и 36% соответственно).

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