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«Великий фильм без великого сценария снять невозможно» Продюсер «Красоты по-американски» Брюс Коэн дал интервью Карену Шаиняну
Источник: Meduza
В новом выпуске «Straight Talk With Gay People» журналист Карен Шаинян взял интервью у продюсера Брюса Коэна, работавшего над фильмами «Красота по-американски», «Крупная рыба» и «Мой парень — псих». Коэн — открытый гей, воспитывающий дочь вместе со своим мужем.
Продюсер рассказал о сотрудничестве со Стивеном Спилбергом, американском ЛГБТ-сообществе и фильмах, в создании которых он принимал участие. Вот несколько цитат из его интервью.
- «Без выдающегося сценария можно снять хороший и даже очень хороший фильм. Но великий фильм без великого сценария снять невозможно».
- «Цель продюсера — найти стоящий проект и пытаться довести его до конца, то, что может действительно выстрелить, что будет и развлечением для людей, и одновременно важным высказыванием. Вот вам хороший пример — „Мой парень — псих“. Это же такой увлекательный фильм, он смешной и трогательный. И в то же время держит вас на краешке стула, а внутри завернута история борьбы с расстройством психики».
- «Мы снимали „Харви Милка“ в Сан-Франциско весной-зимой 2008 года и, конечно, знали, что в ноябре грядут [президентские] выборы. И тут пошел слух, что в мае в Верховном суде Калифорнии будут рассматривать очередную поправку. Мы завершили съемки и начали монтировать фильм. Все лето мы должны были заниматься фильмом, а в мае суд Калифорнии легализовал гей-браки и ЛГБТ-люди начали активно заключать браки. И в это короткое окно, когда это было легально, 1800 пар успели пожениться. Среди них были и мы с мужем, для меня это было очень важно. Мы расписались в Лос-Анджелесе — и на нашей церемонии присутствовал Антонио Виларайгоса, тогдашний мэр Лос-Анджелеса».