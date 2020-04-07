Синтия Никсон дала интервью Карену Шаиняну. Она рассказала о своей бисексуальности, политической карьере и сыне-трансгендере

Актриса Синтия Никсон, известная по роли Миранды в «Сексе в большом городе», дала интервью российскому журналисту Карену Шаиняну, ведущему ютьюб-шоу «Straight Talk With Gay People». В нем он рассказывает истории известных открытых геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров.

Никсон 15 лет состояла в отношениях с мужчиной, но в 2004 году актриса встретила активистку Кристин Маринони — в 2012 году они поженились (пара до сих пор вместе). В том же году Никсон объявила о своей бисексуальности. В 2018-м Никсон баллотировалась на пост губернатора Нью-Йорка, но проиграла праймериз и выбыла из гонки. В том же году актриса раскрыла, что ее старший сын — трансгендер.

Карен Шаинян / Karen Shainyan

В интервью Никсон объясняет, почему поддерживает Берни Сандерса на выборах в президенты США, рассказывает о влиянии своего каминг-аута на карьеру и каминг-ауте сына, говорит об участии в выборах губернатора Нью-Йорка (она считает, что все равно победила) и вспоминает, как с 11 лет ездила на прослушивания. А на 56 минуте в интервью появляется очень пушистая кошка!

Карен Шаинян / YouTube

Кроме того, по мнению Никсон, с возрастом она стала больше походить на свою героиню Миранду: «А она стала больше похожа на меня. Во-первых, когда мы стали снимать „Секс в большом городе“, я уже была матерью, я находилась в долгосрочных отношениях. А у Миранды не было ни того, ни другого. Конечно, в ходе сериала она тоже стала матерью и вышла замуж, но я чувствую, что она приблизилась ко мне и в то же время, что я приблизилась к ней. Я всегда говорила что думаю, я стала еще более открытой, и это было отчасти из-за роли Миранды. Но, я думаю, это отчасти также и влияние возраста. Да, мне было немного за 30 — и очень многие женщины [в этот момент] находят свой голос, находят себя, если им повезет, конечно. И я думаю, что если этому суждено когда-то произойти, то это происходит примерно в 30 с небольшим».