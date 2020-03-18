«Атлант затарил гречи». Только мемы — о коронавирусе и нелегкой жизни при карантине (а также инструкция, чем развлечь себя дома)

Коронавирус не пройдет! Границы закрыты, отпуска отменены. Все сидят по домам и пытаются придумать, чем себя занять. На улицу — только в магазин (разумеется, за гречкой!) и только с антисептиком. О том, чтобы спуститься в метро, и подумать страшно.

В таких условиях кто угодно может приуныть. К счастью, у нас есть мемы, которые делают всю ситуацию с пандемией и самоизоляцией чуть более терпимой. Ими и спасаемся!

Как проходит самоизоляция

Ух, как же кошки недовольны тем, что хозяева больше никуда не ходят!

Все скупают греч(к)у

И еще немного мемов о работе на удаленке

Если что, вот наша первая подборка!

Нажмите на твит ниже, чтобы увидеть полную версию изображения. Да, это тот самый мем про сотрудника, которого выкидывают из окна за его радикальные предложения. Но это в прошлом, теперь выкидывать некого.

Чем развлечь себя дома. Предельно странная инструкция

Например, можно усесться у окна и немного подурачиться.

Или устроить дискотеку на весь район.

В целом вечеринки — нормальная идея. Но нужно правильно подготовиться!

Макияж поверх медицинской маски. Почему бы и нет.

Еще идея: поругаться с соседями.

Но в принципе можно и спортом с ними заняться.

Если соседей нет, но есть домашние животные, самое время сыграть в крестики-нолики.

А еще можно посмотреть кино по совету "Медузы". Правда, есть нюанс...

Ну и какой карантин без лайфхаков по выживанию

Один панический мем напоследок