Отвлекитесь от новостей про коронавирус. Лучше посмотрите на пингвинов, резвящихся в пустом океанариуме 🐧

Новости про коронавирус все грустнее и грустнее с каждым часом. Поэтому самое время посмотреть на пингвинов, разгуливающих по закрытому чикагскому океанариуму! Посетители все равно сидят по домам, а значит, можно и лапы размять.

Вот пингвин по кличке Веллингтон в компании сотрудников океанариума деловито изучает аквариум с рыбами.

А это Эдвард и Энни, у них скоро начнется сезон гнездования. А пока пингвины исследуют ротонду океанариума. 👀

И на стойку информации Эдвард и Энни тоже заглянули! В общем, пингвины теперь гуляют где хотят и чувствуют себя прекрасно.

Представители океанариума обещают и дальше докладывать о приключениях своих подопечных в соцсетях. Поэтому стоит прямо сейчас подписаться на твиттер и инстаграм океанариума. Вдруг любопытные пингвины помогут справиться с тревожностью от последних новостей.