шапито
Два пингвина нашли в Антарктике видеокамеру. И сделали королевское селфи!
Пара императорских пингвинов обнаружила видеокамеру, которую оставил рядом с их гнездовьем исследователь Эдди Голт из антарктического подразделения австралийского департамента окружающей среды. Точнее, к ней сначала подошел один пингвин, поправил направление объектива, а после этого к нему присоединился второй. Любопытные птицы несколько секунд позировали перед камерой, но потом, кажется, решили, что это какая-то бесполезная вещь. Но мы теперь знаем, что нет!