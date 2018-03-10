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Два пингвина нашли в Антарктике видеокамеру. И сделали королевское селфи!

Meduza
18:02, 10 марта 2018

Пара императорских пингвинов обнаружила видеокамеру, которую оставил рядом с их гнездовьем исследователь Эдди Голт из антарктического подразделения австралийского департамента окружающей среды. Точнее, к ней сначала подошел один пингвин, поправил направление объектива, а после этого к нему присоединился второй. Любопытные птицы несколько секунд позировали перед камерой, но потом, кажется, решили, что это какая-то бесполезная вещь. Но мы теперь знаем, что нет!

Penguin selfie offers birdʼs eye view
AusAntarctic

В мире животных

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